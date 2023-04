Morre guitarrista do ABBA, Lasse Wellander, aos 70 anos

Lasse Wellander, guitarrista do ABBA, grupo ícone da música pop mundial nos anos 70 e 80, faleceu na sexta-feira, 7, aos 70 anos de idade. Familiares do artista comentaram no Facebook, que o músico lutava contra um câncer. O guitarrista tocou em, pelo menos, 24 gravações do grupo, incluindo no auge da manda, de 1974 a 1982.

“É com indescritível tristeza que temos de anunciar que nosso amado Lasse se foi. Lasse recentemente adoeceu no que acabou sendo um câncer com metástases, e, no início da Sexta-Feira Santa, ele morreu, cercado por seus entes queridos”, disse a mensagem publicada pela família nas redes sociais.

O músico aprendeu a tocar violão na infância, na sua cidade natal, Nora, na Suécia. Em outubro de 1974, ele começou a gravar com o ABBA, juntando-se ao quarteto formado por Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus e Benny Andersson.

Lasse também teve uma participação na trilha sonora do filme Mamma Mia, estrelado por Meryl Streep, em 2007.