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Milton Cunha ganha homenagem inusitada e apresenta sua 'xará' do Bosque Rodrigues Alves; entenda

Novidade foi anunciada pelo próprio carnavalesco em vídeo divulgado nas redes sociais

Amanda Martins
fonte

Milton Cunha (Manuella Mello / Globo)

Uma das moradoras do Bosque Rodrigues Alves, em Belém, ganhou um nome novo nesta quinta-feira (4). A jibóia-arco-íris que integra a área de preservação ambiental passou a se chamar "Milton", em homenagem ao carnavalesco  Milton Cunha.

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A novidade foi anunciada pelo próprio paraense em um vídeo divulgado nas redes sociais da Prefeitura. Em tom bem-humorado, Milton apresentou a serpente utilizando o estilo marcante que o tornou conhecido do público durante as transmissões de carnaval. 

“O bicho não é apenas uma jiboia, é iridescente, luxuriante, barroca, hipnótica, tropicalista, majestosa e absolutamente amazônica”, iniciou.

Em seguida, acrescentou, aos risos: “Uma criatura que carrega mil brilhos, mil reflexos, mil tons (...) merece um nome à altura”. 

O vídeo rapidamente chamou a atenção da web, que reagiu à homenagem e à escolha do nome. "Milton não é só faraônico ou babilônico. Milton é apoteoticamente amazônico", disse um internauta.

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