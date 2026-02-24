Milton Cunha acompanha ensaios técnicos e exalta o artista popular no Carnaval de Belém
Ao comentar sua participação, Milton destacou que seu olhar vai além da disputa pelo título
A presença do carnavalesco Milton Cunha marcou a primeira noite de ensaios técnicos do Grupo Especial do Carnaval de Belém, realizada nesta terça-feira (24). O comentarista e pesquisador da cultura carnavalesca acompanha de perto a preparação das escolas e permanece na capital paraense até domingo (1º/3).
As escolas de samba iniciaram os ensaios técnicos na noite de terça, com programação também nesta quarta-feira (25), em preparação para os desfiles oficiais que acontecem na sexta-feira (27) e no sábado (28).
Ao comentar sua participação, Milton destacou que seu olhar vai além da disputa pelo título. “Eu acho que é o povo, é o artista popular. Eu não me interesso só pela competição, pelo glamour. Isso, claro, existe, vai sair uma campeã. Mas eu respeito quem luta pela sua comunidade. Todas são dignas de respeito”, afirmou. “Eu assisto tudo, eu celebro o samba paraense, o samba de Belém”, completou.
Nesta terça-feira (24), passaram pela avenida as escolas Xodó da Nega, Acadêmicos da Pedreira, Embaixada do Samba Império Pedreirense e Bole Bole.
Já nesta quarta-feira (25), desfilam Matinha, Boêmios da Vila Famosa, Império do Samba Quem São Eles e Deixa Falar.
Os ensaios seguem a mesma ordem do desfile oficial, funcionando como ajuste final de som, iluminação e organização das agremiações antes da disputa que definirá a campeã do Carnaval 2026 em Belém.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA