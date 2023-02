Mestre Damasceno agradece homenagem da Paraíso do Tuiuti após 8º lugar: ‘Para nós, foi a campeã'

Com um enredo que contou a história da chegada dos búfalos na Ilha do Marajó e homenageou a arte, a cultura e o folclore da região, com a presença do Mestre Damasceno no desfile, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti terminou na oitava colocação da disputa pelo carnaval do Rio de Janeiro. A apuração ocorreu na quarta-feira (22) e foi acompanhada pelo Mestre Damasceno diretamente da quadra da agremiação. Após o resultado, o perfil oficial do artista popular marajoara no Instagram se pronunciou e agradeceu à escola: “Para nós, foi a campeã”.

Veja o texto de agradecimento na íntegra:

“Queremos agradecer imensa e infinitamente a Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, por ter levantado, na maior festa de cultura popular do Brasil, a bandeira da cultura popular marajoara, do Estado do Pará, e ter escolhido, no meio de todo o enredo sobre a chegada dos búfalos ao Marajó, também, homenagear mestre Damasceno e o seu Búfalo-bumbá, que é a sua maior paixão”, começa o comunicado no perfil do Mestre Damasceno.

O texto ainda destaca a biografia do veterano: “Mestre Damasceno é descendente do Quilombo do Salvá (situado em Salvaterra-Pará), idoso, pessoa com deficiência, e mesmo com as suas vulnerabilidades, se agiganta no que sabe fazer de melhor, que é manter a cultura popular de rua no arquipélago do Marajó. E segue em frente mesmo com todas as pedras no caminho - e são muitas”.

“Ter sido encontrado pela Paraíso do Tuiuti foi a maior homenagem que Mestre Damasceno já recebeu em vida, e essa gratidão será eterna, porque se tem uma coisa que Mestre Damasceno sabe fazer é ser grato a quem reconhece o seu trabalho. A escola ganhou inúmeros admiradores no Pará e no Marajó, e nós também ganhamos um hino que jamais será esquecido, porque ele fala sobre os marajoaras em cada verso”.

A nota ainda agradece nominalmente à diretoria e equipe da agremiação. “O coração está cheio de amor! O desfile foi lindo, foi impecável! Só queremos agradecer e agradecer! Fica aqui o registro de muito obrigado ao presidente Renato Thor, diretor Bruno Valle, diretor Thiago, [carnavalesca] professora Rosa Magalhães, [carnavalesco] João Vitor Araújo, [rainha de bateria] Mayara Lima, [intérprete] Wander Pires, Andressa de Sousa, Laiana Damasceno, Bateria Super Som de Mestre Marcão, e todo mundo que abraçou e se direcionou carinhosamente ao Mestre e aos Nativos”, completa.

“A delegação de Mestre Damasceno escutou de integrantes da escola que o carnaval é para quem tem história. E a Paraíso do Tuiuti representou, na Avenida, de forma muito bela, a história do nosso contador de histórias do Marajó! Precisaremos de muito tempo para conseguir expressar toda a nossa gratidão! A Paraíso do Tuiuti é gigante! Desejamos muito sucesso! Para nós, ela foi a campeã”, conclui o texto.

O enredo

A Paraíso do Tuiuti foi a primeira escola a se apresentar na segunda-feira (20), segundo dia de desfile das escolas de samba do RJ, e trouxe o enredo "Mogangueiro da Cara Preta". Para a Marquês de Sapucaí, os carnavalescos João Vitor Araújo e Rosa Magalhães levaram, em 26 carros e cinco alas, uma grande epopeia, que mostrou a saída dos búfalos da Índia no século 19; a colisão do navio com uma pedra, onde a tripulação humana não sobreviveu; e os animais se salvando após conseguirem nadar até a costa do Marajó e se adaptarem à região, dando origem ao maior rebanho de búfalos do Brasil.