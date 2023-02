Mestre Damasceno, homenageado pela Paraíso do Tuiuti, emociona ao rezar antes de entrar na avenida

Os momentos que antecedem a homenagem ao Mestre Damasceno, que será feita na noite desta segunda-feira (20), durante o desfile do Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, na Sapucaí, estão sendo registrados pelo músico e compositor Kleyton Silva, que íntegra a equipe de Mestre Damasceno. Nos vídeos, o artista da Ilha do Marajó aparece pedindo proteção para entrar no sambódromo e fala da satisfação de representar o Estado.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Mestre Damasceno aparece sentado e rodeado de membros da sua equipe na concentração antes de saírem para o hotel em direção à avenida. Ele fez uma oração onde pede permissão Divina para entrar no sambódromo e realizar a apresentação que trará a exaltação da arte marajoara e a origem dos búfalos. A Paraíso do Tuiuti será a primeira escola de samba a desfilar logo mais às 22h25.

"Que dê licença que vamos partir, pedimos licença", diz o música em voz alta também rezando um Pai Nosso. Assista ao vídeo:

Já em um momento anterior, durante uma entrevista concedida para a Rádio Sol FM de Soure, o grande homenageado da Tuiuti se disse agradecido pela oportunidade de representar o Pará.

“A gente está aqui na expectativa, colocando na nossa cabeça o chapéu de mestre e vamos para a luta. A gente vai para essa luta final até pisar na Marquês de Sapucaí”, afirmou, acrescentando que agradeceu a escola pelo convite.