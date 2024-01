Melody é vista aos beijos com rapaz misterioso durante show de Jão em São Paulo; fotos

Melody, 16 anos, foi vista aos beijos em um show do cantor Jão. Sem esconder a paixão, a artista estava bem à vontade com um rapaz misterioso durante o evento, que ocorreu em São Paulo, na noite do último domingo (21).

A cantora fez alguns Stories na plateia, mas, preferiu manter a discrição e não revelou quem era o seu acompanhante. Porém, os influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, que estavam prestigiando o mesmo show, também postaram alguns lances da apresentação e dos bastidores e acabaram divulgando as imagens do casal em meio à plateia.

Melody aproveita affair em show de Jão (Fotos:Edu Araujo / AgNews)

Mesmo assim, Melody não se importou com os holofotes. Ela curtiu o show agarradinha e beijou bastante o rapaz.

Mesmo conquistando a juventude sob os olhares da mídia, a cantora nunca teve nenhum relacionamento público, apesar de ter revelado recentemente trocas de mensagens com Marcelo Sangalo, filho da cantora Ivete Sangalo.