MC Cabelinho toma anestesia geral para finalizar tatuagem e viraliza

Sem querer sentir dor, o funkeiro MC Cabelinho decidiu tomar uma anestesia geral para conseguir finalizar uma tatuagem nas costas. O procedimento foi feito no Hospital da Plástica, no Rio de Janeiro, e imagens do processo publicadas nas redes sociais do cantor viralizaram na internet na noite de quarta-feira (30).

"Fé! Agora só falta as pernas", escreveu ele na publicação, que mostra toda a preparação para entrar no setor cirúrgico e o resultado final da tatuagem, veja:

Apesar de alguns tatuadores e anestesistas que estavam no local afirmarem que essa não era a primeira tatuagem feita no hospital, a forma inusitada repercutiu nas redes sociais, com muitos internautas chamando o funkeiro de "frouxo". Já outros, se identificaram e alegaram que fariam o mesmo se tivessem dinheiro.

"Caraca, que bicho doido esse Mc Cabelinho, desnecessário usar anestesia geral pra fechar as costas", comentou uma. "O Mc Cabelinho tomou anestesia geral pra fazer uma tatuagem nas costas e infelizmente preciso ser honesta e dizer que se fosse rica ia tomar anestesia geral para TODAS as dores fortes que eu precisasse passar. Inclusive meu SONHO é tomar anestesia geral pra tirar o resto dos sisos", disse outra.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)