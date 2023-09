Matheus Abreu, ator de 'Vai na Fé', recebe alta hospitalar após ser atropelado em avenida; vídeo

Matheus Abreu, intérprete de Eduardo em "Vai na Fé", recebeu alta hospitalar, após passar a semana internado. Nesta quinta-feira (31), ele postou um vídeo explicando como está sua saúde e o susto que passou. "Agora está tudo bem, foi focar 100% na minha recuperação", disse.

O artista não teve nenhuma fratura.

Bastante emocionado, com a voz embaragada, ele contou como foi o acidente: "O susto foi grande porque eu estava de moto, na avenida principal de um bairro, um carro vindo do retorno, parou no retorno, quando eu estava passando, ele simplesmente acelerou em cima de mim, acertou a minha moto, me derrubou, eu ralei bastante".

O acidente ocoreu na última segunda-feira (28), quando Matheus passeava pela cidade natal, Ouro Branco, em Minas Gerais, quando foi atingido por um carro na lateral da motocicleta. A assessoria do ator, explicou na ocasião, que o atropelamento na Avenida Conselheiro Lafaiete, no bairro Primeiro de Maio, e o motorista do carro atingiu a moto enquanto fazia o retorno em direção a via onde Abreu circulava.

VEJA MAIS