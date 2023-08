Thiago Martins sofre acidente durante gravação da série ‘Cidade de Deus’

O ator Thiago Martins, de 34 anos, sofreu um acidente nos bastidores da série ‘Cidade de Deus’, exibida pela HBO Max, na última quarta-feira (23). Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou ter precisado levar seis pontos na cabeça, mas, tranquilizou os fãs dizendo que estava bem.

“Acidente de trabalho acontece. Carol, depois eles não podem dizer que eu não dei o sangue por Cidade de Deus, não é? Sangue da cabeça é mais valioso”, contou ele. Na gravação, Martins ainda agradece aos médicos que cuidaram do ferimento.

Mesmo com o susto, Thiago tirou graça da situação ao se comparar com o personagem ‘Seu Boneco’, da ‘Escolinha do Professor Raimundo. “Seis pontos a mais e sete parafusos a menos”, brincou.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)