Perlla posa com o marido, que deixou a prisão após 10 meses: 'Orgulho'

A cantora Perlla fez o primeiro registro público com o marido, Patrick Abrahão, após ele deixar a prisão. O investidor deixou o Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro, no dia 10 de agosto, após ter a prisão revogada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

Patrick Abrahão na cadeia durante dez meses, acusado de operar instituição financeira sem autorização legal, gestão fraudulenta de instituição financeira, crime ambiental, lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa.

Confira o pronunciamento de Patrick Abrahão sobre a prisão:

Segundo comentário da cantora na publicação, dizia "Te amo muito, minha vida. Tenho orgulho de ser sua esposa e estamos juntos até Jesus voltar. Você inspira. Parabéns por ser esse homem incrível", se declarou Perla.

Perlla e Patrick Abrahão começaram a namorar em de 2021 e se casaram em junho de 2002, numa cerimônia luxuoso no Rio.

VEJA MAIS