Sidney Sampaio volta a trabalhar usando bota ortopédica após 20 dias de acidente

Sidney Sampaio voltou ao trabalho, 20 dias após cair de um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ainda usando uma bota ortopédica, ele participou de uma leitura de texto junto com outros atores, na casa do diretor Alexandre Avancine, que aconteceu na noite da última quinta-feira no Joá, na Zona Oeste do Rio.

Sidney revelou em entrevista na semana passada que no dia do ocorrido misturou álcool e calmantes para dormir. O ator desmente boatos de que estaria enfrentando uma depressão atualmente e afirma que considera "um milagre" ter saído com apenas algumas fraturas da queda.

Sampaio caiu da janela de um quarto de hotel na Rua Aires Saldanha em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no dia 4 de agosto. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta de 7h27. Ele foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul do Rio.

