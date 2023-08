Sidney Sampaio diz que misturou álcool com remédio antes de se jogar de hotel

Sidney Sampaio deu sua primeira entrevista, nove dias após a polêmica queda do ator de um hotel em Copacabana. Após um ataque de fúria e quebrar tudo no dentro do quarto em que estava hospedado, o ator ainda se jogou pela janela. Usando muletas e botas ortopédica, o ator de 43 anos contou que no dia do ocorrido misturou álcool e calmantes para dormir.

“Tomei uma dose de vodca num bistrô que tem ao lado da minha casa. Fui para casa, tenso, com a minha estreia (da sua peça de teatro). Não consegui dormir. A minha irmã, que tem receitas desses medicamentos, acabou me dando um remédio que ela está usando para eu dormir. Não dormi e acabei tomando um outro remédio”, disse ele ao “Domingo espetacular”, da Record, neste domingo, 13.

"Não me lembro exatamente o motivo pelo qual eu acabei me jogando. Mas eu acho que tem a ver com algum tipo de pânico que eu estava sentindo naquele momento. Alguma coisa que eu estava entendendo que estava me fazendo mal. Ou me perseguindo. Me recordo de sentir medo, medo de pedir ajuda, de estar assustado com algumas coisas, não me recordo direito do quê. Me lembro quando cai. O tombo em si foi um susto, porque a minha primeira dose de adrenalina começou a me trazer de volta. Senti uma dor forte na coluna, lombar e nas pernas. Lembro que queria sair dali, pedir ajuda. Só fui começar a ter clareza dos fatos já no hospital".

Sampaio caiu da janela de um quarto de hotel na Rua Aires Saldanha em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no dia 4 de agosto. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta de 7h27. Ele foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul do Rio.

