Equipe revela o que levou o ator Sidney Sampaio a cair do quinto andar de um hotel

O ator Sidney Sampaio, que foi internado após sofrer uma grave queda do quinto andar de um hotel, pode ter caído após ingerir um medicamento. Segundo comunicado divulgado pela equipe do artista, ele sofreu efeitos colaterais de uma medicação.

"O ator Sidney Sampaio sofreu de efeitos colaterais em uma medicação para insônia que culminou nos episódios desta manhã. Sidney se encontra bem, no amparo de sua família e de sua empresária Claudia Melo", afirma a nota divulgada na última sexta-feira (4). O texto também ressalta que "quaisquer informação vinda de ‘amigos’ são inverídicas" e que, em breve, "o ator se pronunciará através de suas redes sociais". "Agradecemos todas as mensagens de apoio e o carinho que temos recebido", conclui.

Relembre

Sidney caiu, na manhã da última sexta-feira (4), do quinto andar de um hotel localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro. O ator foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com fraturas no corpo e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Ele não precisou de cirurgia e recebeu alta no mesmo dia, sendo liberado para voltar para casa.