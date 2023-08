Sidney Sampaio recebe alta após quebrar hotel e cair do 5º andar; mãe falou sobre o caso

O ator Sidney Sampaio recebeu alta no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde foi internado após sofrer uma grave queda do quinto andar de um hotel, localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro. O ator foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (4), mas foi liberado para voltar para casa .

De acordo com boletim médico, Sidney teve duas fraturas no corpo, mas não precisou fazer cirurgia. A mãe do ator conversou com o Splash, do Uol, e revelou o que pode ter provocado a queda do filho.

Edina Maria Sampaio de Souza deu detalhes sobre o que estava ocorrendo na vida do astro logo antes do que quase se tornou uma tragédia.

"O Sidney estava sem medicamento, ele tem depressão", revelou a mãe, sem dar mais detalhes sobre o ocorrido.