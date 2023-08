Ator Sidney Sampaio quebra quarto de hotel, pula do 5º andar e sofre fraturas; vídeo

Durante a manhã desta sexta-feira (4), o ator Sidney Sampaio se envolveu em uma confusão em um hotel localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro. O caso foi exibido ao vivo pelo Balanço Geral.

O apresentador Reinaldo Gottino parou a atração para transmitir imagens do incidente ao vivo. Sidney Sampaio, de 43 anos, que já atuou na TV Globo, tinha destruído o quarto em que estava hospedado e se jogado de uma das janelas do hotel.

Em um vídeo divulgado pela produção do programa é possível ver o exato momento em que tudo ocorre.

Sidney Sampaio foi imediatamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros, na parte de fora do hotel, e em seguida encaminhado para o Hospital Miguel Couto, no Centro do Rio. Ele não corre risco de morte e seu caso não é considerado grave, apesar dele ter sofrido algumas fraturas.

"A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se clinicamente estável. Ele sofreu duas fraturas, mas, sem indicação cirúrgica e segue em observação", disse o hospital à coluna Splash, do portal UOL.

Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o ator já chegou transtornado no hotel, por volta das 4h, e por volta das 7h, funcionários e outros hóspedes começaram a ouvir barulhos vindos do quarto em que ele estava. Sidney ameaçava se jogar e ninguém conseguiu contê-lo.

Foi quando os funcionários decidiram acionar o Corpo de Bombeiros. Nesse momento ele se jogou do quinto andar, caindo no primeiro, onde invadiu outro quarto e, de lá, se jogou novamente, caindo na rua. Ele teria primeiro ido do 5º andar para o 1º andar, antes de ser socorrido.

Uma amiga do ator disse à reportagem do UOL que a mãe de Sidney já está com o filho e que o artista passa por um quadro de depressão profunda.

Também em comunicado ao UOL, o CB informou: "O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado, na manhã desta sexta-feira (04.08), para um salvamento de pessoa na Rua Aires Saldanha, n° 54, em Copacabana. A vítima, masculina adulta, foi encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto."

Sidney participou de várias novelas em diferentes emissoras. Na TV Globo, fez parte do elenco de Malhação, Salve Jorge e Amor à Vida. Na Record, ele esteve nos folhetins Os Dez Mandamentos, Apocalipse e Topíssima. Já no SBT, participou da trama Canavial de Paixões.

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O centro funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.