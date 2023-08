Sidney Sampaio se pronuncia pela primeira vez após queda em hotel

Três dias após queda de quarto de hotel, o ator Sidney Sampaio fez o primeiro pronunciamento. O artista gravou um vídeo, publicado nas redes sociais da empresária Claudia Melo, em agradecimento ao apoio que tem recebido do público e explicou que segue em recuperação.

"Que susto a gente tomou. Passando aqui só para agradecer primeiramente a Deus e depois a todas as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente na minha recuperação, a todas as pessoas que estão me mandando mensagens de incentivo, a toda energia positiva. Dizer que agora estou recolhido, me recuperando com a minha família, mas já, já vou estar de volta", disse Sidney.

O hotel, localizado no Rio de Janeiro, informou que o artista teria chegado para se hospedar por volta das 4h. Por estar alterado, ele teria sido impedido de entrar em outros hotéis da região. Aproximadamente às 7h, Sidney teria começado a quebrar o apartamento no qual estava hospedado e a bater na porta de outros quartos do corredor. Após o ocorrido, ele se jogou do 5º andar e caiu em uma área de serviço nos fundos do hotel, no 1° andar. Em seguida, invadiu outro quarto e se jogou na calçada, onde os bombeiros já o esperavam para realizar o resgate.

O ator Iran Malfitano, em entrevista ao Extra, disse que foi visitar Sidney Sampaio em casa. Ele revelou que o ator estava com algumas escoriações e com a perna imobilizada: "A gente chegou no hospital, ele estava bem, estava com escoriações por causa da queda. A perna esquerda imobilizada, com gesso, mas ele estava tranquilo, conversando de boa. Esses momentos é importante ter o apoio dos amigos. Tenho orado muito para que ele se recupera prontamente. Graças a Deus eu já fiquei sabendo que ele está bem."