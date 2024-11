Marina Gold apresenta novo single, 'Mocinho do Mar', e explora a busca por afeto sincero

A cantora e compositora Marina Gold lançou nos últimos dias o single "Mocinho do Mar", produzido por Paul Ralphes, vencedor do Grammy Latino. A canção, disponível em todas as plataformas digitais, traz uma melodia envolvente e uma letra que, embora pareça uma declaração de amor, é na verdade um manifesto sobre a busca por um amor tranquilo e genuíno, simbolizado pela figura do "mocinho do mar". O videoclipe, gravado em cenários como a praia e um boteco, já pode ser conferido no YouTube.

A ideia para a música surgiu durante uma viagem à Bahia, onde Marina, solteira e acompanhada de amigas, refletiu sobre o que buscava em um relacionamento. A composição foi lapidada com a ajuda de amigos e, posteriormente, compartilhada com Paul Ralphes, que aprovou a ideia e a levou para o estúdio. A produção do single mistura elementos de pop, R&B e forró, com arranjos acústicos que criam uma atmosfera intimista. O videoclipe, dirigido por Amauri Neto, traz a leveza da canção para imagens sensíveis e poéticas, refletindo a busca por uma conexão verdadeira.