Diogo Tecladista lança 'Proteção', álbum de estreia repleto de diversidade musical

O músico, cantor e compositor Diogo Rezende, conhecido artisticamente como Diogo Tecladista, prepara-se para um marco significativo em sua carreira: o lançamento do seu álbum solo intitulado "Proteção". O evento ocorre em duas datas; na próxima sexta-feira, 15, às 19h, no Salão de Festas do Sesc, em Castanhal, cidade natal do artista; e dia 13 de abril, no Bar Municipal em Belém, no bairro do Umarizal, às 21h, um local onde segundo o tecladista, sempre o acolheu com carinho. Os ingressos e as vendas das mesas dos lançamentos estão sendo feitas pelas redes sociais do artista.

Com uma trajetória que começou desde muito cedo, influenciado pela tia, a autora castanhalense Heliana Barriga, Diogo transformou sua paixão pela música em profissão, apesar de ser formado em Publicidade e Propaganda. Agora, aos 37 anos, ele traz para o seu repertório musical de lançamento canções autênticas e cheia de sua personalidade.

"São sete canções que estarão no meu disco, que tem a minha cara. É um repertório estilo baile, onde juntei as minhas experiências, como, por exemplo, o samba rock, bolero, brega do passado estilo 'Saudade', carimbó, forró, porque o mês de junho é o meu predileto e fiz uma homenagem em baião, muito legal", detalhou Diogo.

O músico revelou que o álbum "Proteção" é o resultado de um processo criativo e colaborativo, que iniciou em uma conversa casual com seu tio Valder Melo. "Em um aniversário, ele [Valder] disse que gostava muito do compor, e eu respondi que tinha melodias e perguntei se ele conseguir colocar letra. Fiquei impressionado com a qualidade, não tinha noção que meu tio era poeta. Ele também me inspirou a compor, comecei divagando no meu quarto após chegar dos shows", relembrou.

Segundo o tecladista, a escolha do título do álbum não foi por acaso. Além de ser o nome de uma das canções, "Proteção" também reflete o sentimento de gratidão e a busca por segurança em um momento repleto de incertezas. "Sempre me senti muito protegido e a gente precisa sempre de proteção", complementou Diogo.

Questionado sobre o que a música representa em sua vida, Diogo foi direto: "É a minha endorfina". Além do álbum, o tecladista mantém um canal no YouTube, onde compartilha covers e demostra a vastidão do seu repertório musical. Nele, há cerca de 265 vídeos de Diogo se apresentando aos seus 1,91 mil inscritos.

Trajetória

Desde os quatro anos, Diogo já mostrava seu interesse pela música, uma veia artística que só se fortaleceu com o tempo. O primeiro contato dele com o teclado ocorreu aos três, em um restaurante em Salinópolis. Apoiando por sua mãe, Iolanda, ele iniciou suas aulas de música e, aos 10, já estava na Escola de Música da Universidade Federal do Pará, aprimorando o talento.

"Na escola, eu pude aprender um pouco de teoria, um pouco de piano clássico. Sempre tive um ouvido bom, em termos de dificuldade para aprendizagem, não tive, não. Parece que eu já sabia tocar desde sempre", declarou o artista.

A carreira de Diogo ganhou forma nos palcos com a "Banda Esplendor", onde ao lado de Janaina Reis, explorou um repertório diversificado que ia do forró ao carimbó, passando pela MPB e destacando-se pelo regionalismo. Após várias formações e parcerias musicais, inclusive com o Evandro Lorenzo na banda "Não Tô Nem Vendo", Diogo finalmente embarca em uma carreira solo, que culmina agora no lançamento de "Proteção". O músico continua com agenda aberta para fazer apresentações em casamentos, batizados e aniversários também.