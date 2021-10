Diogo Tecladista faz live em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré

Sabe aquela frase: "Se a vida te der um limão, faça uma limonada!". Foi o que aconteceu com o músico Diogo Tecladista. Ele teve que ficar parado durante o lockdown e neste período criou o próprio canal em uma plataforma de videos onde cantava covers. O retorno e sucesso foram imediatos, que até hoje, ele mantém o canal "Diogo Tecladista" onde mostra suas habilidades como cantor, percussionista, tecladista e arranjador. Ele vai fazer uma live hoje (06), às 20 horas, pelo canal Pará Pai D'Égua com muita música regional e com grandes sucessos do Círio, afinal o mês é em celebração à Nossa Senhora de Nazaré.

Diogo começou muito cedo na vida artística. Aos quatro anos de idade acompanhava a tia, Heliana Barriga, que tem um trabalho de música e contação de histórias para o público infanto-juvenil e foi por influência de Heliana que ele veio a se tornar músico profissional, onde conheceu vários artistas do cenário paraense.

Diogo é publicitário de formação mas é com a música que ele vive profissionalmente. "Eu sempre fui uma pessoa bastante musical, acho que aprendi percussão praticamente de ouvido" fala sobre o início de carreira. Depois, veio o teclado e o piano, que fez com uma professora particular aos 10 anos de idade. Hoje, Diogo Tecladista é um músico de baile de formaturas, casamentos e confraternizações. Não sente falta dos bares mas sabe que nesses palcos ganhou uma outra experiência. "Tocar em bar é uma escola, porque o público é bastante imprevisível". Segundo ele, têm pessoas para todo o tipo de gosto musical, por isso o repertório deve ser diversificado: do brega ao pop internacional. "Já nas confraternizações, a pessoa que me contrata já passa um repertório" fala sobre a diferença de um público para outro.

Falando em público, foi durante a pandemia e o lockdown que o cantor descobriu um outro nicho: o público da internet. O canal no YouTube foi criado no primeiro momento para não ficar parado e por pedidos de fãs do músico. O canal reflete um pouco do repertório do artista, "toco de tudo um pouco, de Elton John, passando por Chico Buarque, Elis Regina, Música Popular Paraense, Brega, Pop Rock..." conta sobre o repertório bastante diverso. O que começou "por brincadeira" tomou uma dimensão não esperada pelo artista: "tive a feliz surpresa de ter acessos do mundo inteiro. Gente dos Estados Unidos, da França, da Rússia, do México e isso foi gratificante para mim", fala sobre as Lives que faz para manter o canal sempre atualizado.

Entre a vida real e virtual, a agenda do artista não para: ele vai tocar em um aniversário de 70 anos em Vigia, tem um Baile da Saudade e os 40 anos de uma turma de formandos em Castanhal. Na segunda-feira, dia 04 de outubro, uma live que vai ter um sabor especial: quer apresentar ao mundo um pouco das músicas paraenses como o brega, o carimbó...foi a maneira que encontrou para homenagear a Padroeira do Pará, Nossa Senhora de Nazaré, neste mê que celebra o Círio de Nazaré.

Agende-se

Live em homenagem á Nossa Senhora

Data: 06/10

Hora:

Local: Canal do youtube Pará Pai D'égua