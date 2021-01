Banda Chefões da Pisadinha faz sucesso com hits que misturam a pisadinha com músicas paraenses

Prestes a completar um ano, no dia 15 de fevereiro, a banda Chefões da Pisadinha planeja uma live para apresentar seus hits, que misturam a pegada do ritmo que ficou conhecido como Pisadinha com o balanço do brega paraense. A previsão é de que o show ocorra em fevereiro e tenha cerca de duas horas de duração.

Produtor da banda, Henry Júnior falou um pouco sobre como tiveram a ideia de juntar os dois ritmos. “Vimos que são ritmos bem parecidos e vendo que a nossa inspiração - Os Barões da Pisadinha - está estourada no Brasil , resolvemos trazer o ritmo com músicas de artistas paraense que já estão na boca da galera. Vai ser desde o brega, passando pelo technobrega até ao carimbó”, contou.

Além disso, a banda está para lançar o seu primeiro EP e o produtor afirmou que será em um estilo tradicional. Além de lançarem os hits nas plataformas sociais, a banda fará 3 mil cópias iniciais do CD para distribuir em shows e rádios.

“Para um futuro muito próximo, contando com apoio de grandes empresários que conhecemos, esperamos abrir shows de bandas grandes, gravar singles e clipes e fazer trabalhos juntos, inclusive, com Os Barões da Pisadinha”, disse ele.