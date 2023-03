Mariana Goldfarb revelou ter congelado óvulos para adiar o sonho de ser mãe

A modelo e influenciadora digital Mariana Goldfarb, de 32 anos, revelou em seu Instagram na última quarta-feira (22), ter realizado o procedimento de congelamento de óvulos para adiar o sonho de ser mãe.

Casada com o ator Cauã Reymond, pai de Sophia, Mariana está no auge da carreira e revelou que com o procedimento, é mais fácil estar segura de que seu sonho de maternidade se torne realidade.

VEJA MAIS

“Eu falo que o congelamento de óvulos é feito para quem não quer ser mãe, para quem não sabe se quer ser mãe e para quem quer ser mãe. É uma independência que a gente tem. Com o congelamento é mais fáci se assegurar que esse sonho se torne realidade”, compartilhou. A modelo confessou que aos 32 anos, se imaginava com dois filhos mas devido à profissão, decidiu adiar o sonho.

Por outro lado, Mariana também falou sobre a dificuldade do processo, suas expectativas e que é necessário o preparo psicológico, emocional e físico para lidar, mas que no momento, se sentiu mais calma e tranquila.

“Me trouxe tempo para organizar as coisas e decidir qual é o melhor tempo para mim de colocar esse sonho para virar realidade”, finalizou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)