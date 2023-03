Selena Gomez e Hailey Bieber: artistas se pronunciam e selam a 'paz' na web; entenda

Hailey Bieber expressou gratidão à Selena Gomez por meio das redes sociais ao longo desta sexta-feira (24). As duas estão entre os tópicos mais discutidos do dia devido ao apelo da atriz e cantora para que os fãs deixassem a esposa de Justin Bieber em paz. Selena afirmou que a modelo estava sendo ameaçada depois que Selena entrou em contato com ela para resolver algumas questões pendentes.

Em resposta, Hailey usou o mesmo canal para agradecer Selena pela ajuda, reconhecendo que as redes sociais possuem dois lados.

"Eu gostaria de agradecer Selena por falar, já que ela e eu discutimos nas últimas semanas como superar essa narrativa em andamento entre ela e eu. As últimas semanas foram muito difíceis para todos os envolvidos e milhões de pessoas estão vendo tanto ódio em torno disso que é extremamente prejudicial. Embora a mídia social seja uma maneira incrível de conectar e construir uma comunidade, momentos como esse apenas criam uma divisão extrema em vez de unir as pessoas. As coisas sempre podem ser tiradas do contexto ou interpretadas de maneira diferente do pretendido. Todos nós precisamos ser mais cuidadosos com o que postamos e o que dizemos, inclusive eu. No final, acredito que o amor sempre será maior que o ódio e a negatividade, e sempre há uma oportunidade de nos encontrarmos com mais empatia e compaixão", escreveu.

Selena pediu que ataques contra Haley fossem encerrados

Horas antes, Selena revelou quhavia sido procurada por Hailey para alertar sobre os ataques virtuais que estava recebendo desde que os fãs da cantora começaram a criar teorias de que há uma rivalidade entre elas. "Hailey Bieber me procurou e me disse que ela tem recebido ameaças de morte e muita negatividade odiosa. Isso não é o que eu defendo. Ninguém deveria ser alvo de ódio ou bullying. Eu sempre defendi a gentileza e realmente quero que tudo isso acabe", postou nos stories do Instagram.

Sobrancelha polêmica

Os ataques a Hailey começaram quando Selena postou um vídeo no TikTok dizendo que exagerou ao arrumar a sobrancelha. "Eu acidentalmente passei lâmina demais", disse, na ocasião. E bastaram apenas três horas para que Kylie postasse uma selfie nos stories do Instagram com o texto "Isso foi um acidente???"" acima das sobrancelhas, o que muitos fãs viram como uma provocação para Selena.

Internautas apontam "shade" da dupla por conta de sobrancelha de Selena (Reprodução/Redes sociais)