Selena Gomez, Kylie Jenner e Hailey Bieber: entenda a treta que tem movimentado a web

Uma treta entre Selena Gomez, Hailey Bieber e Kylie Jenner tem movimentado as redes sociais nos últimos dias com indiretas e muito shade! O desentendimento teve início logo depois que a cantora Selena Gomez ultrapassou Kylie Jenner em número de seguidores no Instagram, fazendo com que a herdeira do clã Kardashian perdesse o posto de mulher mais seguida na rede social.

Vale ressaltar que Kylie é a melhor amiga de Hailey, que por sua vez é casada com Justin Bieber, o ex-namorado de Selena.

Internautas apontaram indiretas após foto de Selena

Tudo começou quando Selena postou um vídeo no TikTok dizendo que exagerou ao arrumar a sobrancelha. "Eu acidentalmente passei lâmina demais", disse, na ocasião. E bastaram apenas três horas para que Kylie postasse uma selfie nos stories do Instagram com o texto "Isso foi um acidente???"" acima das sobrancelhas, o que muitos viram como um shade para Selena.

Internautas apontam "shade" da dupla por conta de sobrancelha de Selena (Reprodução/Redes sociais)

E foi aí que Hailey também entrou na história, publicando um print de uma chamada de vídeo com Kylie focada nas sobrancelhas das duas. “Nenhuma provocação em relação a Selena – e eu não vi as postagens das sobrancelhas dela! Vocês estão criando algo do nada. Isso é bobo", escreveu. Selena respondeu ao comentário: “Concordo, @kyliejenner. É tudo desnecessário. Sou fã da Kylie!”.

Crítica à Taylor Swift

Entretanto, a paz não durou tanto assim... Mais tarde, Selena comentou sobre um vídeo em que Hailey reage negativamente ao ouvir o nome de Taylor Swift, melhor amiga dela. "Sinto muito, minha melhor amiga é e continua sendo uma das melhores da parada", escreveu.

Selena decide 'dar um tempo' da internet: 'Velha pra isso'

Pouco tempo depois, a artista anunciou que daria uma pausa nas redes sociais. Ela até desativou o TikTok, mas apareceu comentando em publicações horas depois.

"Eu vou dar um tempo das redes sociais, porque isso é um pouco bobo e eu tenho 30 anos, sou velha demais pra isso", afirmou. Veja a live: