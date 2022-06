Maria Lina, ex de Whindersson Nunes, é acusada de dar calote em universidade

A influenciadora digital Maria Lina, de 23 anos, está sendo processada pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) após a instituição revelar que a moça está devendo mais de R$ 7 mil em mensalidades.

Segundo a FURB, a estudante se matriculou na faculdade de engenharia civil no ano de 2017, mas só participou das aulas no início do ano seguinte, deixando de pagar a dívida acumulada pelos meses em que não frequentou o curso, mas estava vinculada à universidade.

A instituição moveu uma ação contra a ex de Whindersson Nunes, alegando que mesmo sem ter frequentado a sala de aula no período inicial da turma, Maria Lina precisa pagar o valor que deve, pois o serviço foi prestado normalmente.

Em 2018, o valor inicial da dívida era de R$ 4.388,42, mas com os juros acumulados nos últimos 4 anos, o débito já ultrapassa os R$ 6 mil. O processo movido contra Maria corre na 1ª Vara da Fazenda do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)