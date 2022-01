Whindersson Nunes chora com mensagem de ex e emociona fãs

Whindersson Nunes não conseguiu conter as lágrimas durante sua aparição no programa 'Faustão na Band', quando sua ex, Maria Lina, falou sobre o relacionamento entre os dois e citou João, o bebê do casal que morreu dois dias após nascer prematuro em maio do ano passado.

VEJA MAIS

"Vocês são a melhor parte da minha história, tenho gratidão por tudo que você fez por mim. O João é o maior sonho da minha vida. Tenho certeza que, onde ele estiver, ele tem muito orgulho do pai que tem. Você merece todo o amor que recebe do Brasil. Eu amo você", declarou Maria.

O humorista então falou sobre o carinho que sente pela ex. "Nós temos uma relação de carinho muito grande. Sempre torcemos um pelo outro. Passamos por uma 'barra' juntos. Eu também falo que a amo. Nem sei o que dizer, não estava esperando", comentou o youtuber.

Nas redes sociais, os fãs de Whindersson comentaram sobre o episódio. "Que lindo ver essa troca de amor e respeito um pelo outro!!!”, disse uma internauta.