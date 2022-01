Tirullipa usa vídeo de tatuagem em bumbum de fã para homenagear Whindersson

Já vimos fãs de diversos artistas tatuando seus rostos e nomes nas partes mais variadas do corpo, mas dessa vez um fã quebrou barreiras.

O tatuador Toti fez uma obra de artes no bumbum de Reile Gomes. A tatuagem tem a cara de Tirullipa e Whindersson Nunes, uma em cada lado, e a frase “Os parças, que nenhuma merda nos separe”.

A primeira postagem com a imagem foi feita no fim do ano no perfil do profissional. “Uma zoeira pra finalizar 2021”, escreveu o tatuador.

Tirullipa compartilhou o vídeo com uma mensagem de aniversário para Whindersson, nesta quarta-feira, 05, em seu perfil no Instagram. “‍Só peço a Deus saúde e paz e que Jesus te faça FELIZ para todo o sempre meu irmão”, escreveu Tirullipa.