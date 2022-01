Maria Lina faz homenagem para Whindersson Nunes relembrando momento especial

Muitos famosos resolveram homenagear Whindersson Nunes pelo seu aniversário. Mais uma publicação chamou bastante atenção nas redes sociais, a da sua ex-noiva Maria Lina, como informou a Caras.

Whindersson Nunes completou 27 anos nesta quarta-feira, 05.

Usando o stories do seu perfil no Instagram, a influenciadora postou imagens do humorista. Na primeira ele estava brincando com um cachorro e na segunda abraçando um homem, as duas fotos são do chá revelação do primeiro filho do casal.

Whindersson fez 27 anos. (Reprodução)

Whindersson foi homenageado pela ex. (Reprodução)

"Parabéns, Whindersson. Peço a Deus que ele te proteja, te dê saúde e muita sabedoria. Que você conquiste tudo aquilo que sonha. Feliz Aniversário!", escreveu.

"Que as suas lágrimas sejam somente de felicidade", dizia a segunda.

Whindersson e Maria Lina tiveram juntos João Miguel, que faleceu após ter nascido em um parto prematuro no dia 22 de maio.