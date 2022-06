Whindersson explica por que viajou com Maria Lina e critica assédio

Após perfis de fofoca divulgarem um vídeo que seria de Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan no Egito, o humorista confirmou que viajou com a ex. A influenciadora tem publicado algumas fotos da viagem, mas o ex-casal não queria tornar público o fato de que foram juntos. Whindersson disse que os dois viajaram para lidar com o luto do filho João Miguel, que teria completado 1 ano no último dia 29.

"Um ano que tivemos e perdemos nosso neném no último dia 31, duas pessoas adultas tentam curar suas dores como se sentem melhor, pensamos: por que não conhecer um lugar e cultura que nunca vimos de perto? Talvez passe um pouco pros dois a saudade que nunca vamos poder desfazer", escreveu no Twitter.

O humorista relatou ter pedido aos brasileiros que encontrou no local respeitassem e não publicassem fotos dele e de Maria Lina. "Mas realmente é como um zoológico, não tem explicação que façam entender", escreveu no twitter.