Whindersson Nunes posta foto de chaveiro com foto da mão do filho que morreu

Whindersson Nunes publicou uma foto em seu perfil no Twitter, na última quinta-feira, 6, onde mostra um chaveiro com a foto da mão do filho, João Miguel, que nasceu prematuro e morreu em maio do ano passado.

Com saudade da criança, Whindersson já comentou sobre sua perda e o processo de luto que tem vivido. O desabafo mais recente foi em fevereiro deste ano, quando falou sobre os bebês que nasceram na mesma época que o dele.

"Vejo gente que teve filho na mesma época que eu tão feliz. Os nenéns tudo crescido, tão bonito, não sinto inveja, graças a Deus, mas eu sinto uma saudade do meu filho tão grande que me dói tanto", escreveu o humorista.

O bebê nasceu no dia 29 de maio com apenas cinco meses de gestação. Ele era fruto do relacionamento de Whindersson com a influenciadora Maria Lina.

