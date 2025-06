Mari Palma assume namoro com humorista paraense, fundador do grupo 'Em Pé na Rede'; saiba quem é

A jornalista Mari Palma usou as redes sociais, na última quinta-feira (12/06), para compartilhar com os seguidores que está namorando com o humorista paraense Osmar Campbell. O casal está juntos há um ano. Essa é a primeira vez desde o fim do casamento com o também jornalista Phelipe Siani, em 2023, que Mari expõe estar em uma relação.

“Algumas amigas me disseram que nunca me viram sorrir tanto. Amigos teus também já me disseram que nunca te viram tão feliz. E sei lá, acho que eles tão certos. Obrigada por esse encontro tão maravilhoso”, se declarou a comunicadora na legenda do Instagram. Confira:

Campbell também fez uma declaração carinhosa à namorada nas redes sociais. “Pra cada foto dessa aí, tem uma outra que eu tirei que ela odeia e eu não vou postar porque gosto dela felizinha sempre (mas que ela saiba que as tenho bem guardadas)”, publicou o comediante.

Saiba mais sobre ele:

Natural de Belém, no Pará, Osmar é um dos fundadores do grupo de comédia “Em Pé na Rede”, criado em 2008. Ele se mudou para São Paulo, onde atua como humorista e produtor de conteúdo.

Antes de se relacionar com Mari Palma, Osmar foi casado com a atriz Mariana Lessa, de 32 anos, conhecida por atuar na série “Julie e os Fantasmas”. O casamento foi realizado em 2018 e transmitido em um episódio do reality show “Fábrica de Casamentos”, exibido pelo SBT.