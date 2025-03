Mari Palma desabafa sobre crítica ao seu corpo; 'Senti dor'

A jornalista Mari Palma, 35, fez um desabafo nas redes sociais após receber uma crítica sobre a sua aparência. Segundo a comunicadora, um homem a abordou e fez comentários sobre o seu corpo.

Mari conta no vídeo que estava em um hotel, no Rio de Janeiro e se preparava para participar pela primeira vez do Baile da Vogue. Antes do evento, ela decidiu relaxar um pouco na piscina, momento em que foi reconhecida por um homem.

Ele então se aproximou de Mari e fez um comentário depreciativo sobre o seu corpo.

"Do nada, chegou um cara perto de mim e perguntou: 'você é a Mari?'. E respondi como sempre faço, com um sorriso, esperando que ele fosse falar algo sobre meu trabalho, sei lá: 'admiro seu trabalho, te acompanho', como acontece muito. Aí falei: 'sim, sou eu'. Ele olhou para mim na piscina, sentada, de biquíni e falou: 'nossa, na televisão, você parece muito mais magrinha'. E saiu”, disse a jornalista.

O comentário negativo pegou Mari de surpresa, que relatou ter ficado chocado com o absurdo da crítica.

"Fiquei totalmente sem reação. Tenho essa característica, acho que demoro para processar essas coisas porque, na minha cabeça, aquilo foi tão inesperado e tão absurdo que custei a acreditar que tinha sido aquele o comentário dele, o único comentário dele. Não falou em nenhum momento sobre o meu trabalho, ele só olhou para mim e falou sobre o meu corpo de biquíni na frente dele (...). O meu trabalho é público, o meu corpo não", relatou.

Ao final do vídeo, Mari desabafou mais uma vez e pediu que as pessoas parem de fazer comentários sobre os corpos das pessoas.

“Um comentário que na sua cabeça parece um elogio, pode despertar uma dor na outra pessoa. Despertou em mim, por exemplo. Sempre fui uma pessoa grande, tenho coxa grossa, braço forte, tenho peito e bunda. E sempre me achei grande para o meu trabalho, para o mercado que sempre valorizou o muito magro e pequeno. Ele falar isso despertou uma dor e mim e fiquei muito irritada (...). Quis dividir isso justamente para dizer que a gente não pode aceitar isso”, concluiu.