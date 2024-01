Mari Gonzalez relembra relação tóxica que viveu no passado: 'Uma venda nos olhos'

A modelo, influenciadora e ex-BBB Mari Gonzalez, de 29 anos, revelou ter vivido um relacionamento tóxico no passado. Recém-solteira após quase oito anos, Mari - atual apresentadora do Mesacast do BBB 24 - explica que não se trata da relação que teve com o ex-namorado, Jonas Sulzbach, também ex-BBB.

Mari disse que, na época, era muito nova e o homem com quem se relacionou não teve boas atitudes com ela. A revelação foi feita no programa “Na Piscina com Fê Paes Leme”, do GNT. “Quando a gente está apaixonada parece que a gente coloca uma venda nos olhos e não adianta ninguém falar. A mãe avisa, as amigas avisam, mas não tem jeito”, relatou.

A apresentadora do Mesacast do BBB24 ainda ressaltou que o relacionamento tóxico impactou sua vida. “Nessa relação eu vivi várias situações que, realmente, foram um marco pra mim. Mas, por incrível que pareça, eu agradeço. Isso aí, eu não aceito mais, não!”, falou.

Durante o programa, Mari também foi questionada sobre ser bissexual, mas preferiu não responder. Na dinâmica, Fê Paes Leme faz perguntas de internautas e o convidado pode responder ou tomar uma dose de bebida alcoólica.

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach estão construindo mansão e não sabem o que fazer com a casa após término (Reprodução / Instagram)

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach mantiveram um relacionamento por quase 8 anos. Desde o final de 2023, o casal não está mais junto. Os ex-BBBs estavam construindo uma mansão juntos e as obras serão finalizadas, mas eles ainda não sabem o que farão com a casa. Mari ainda mantém algumas publicações com Jonas em seu perfil no Instagram, assim como Jonas.

