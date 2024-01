Sidney Magal revela ser bissexual em entrevista: ‘Me dou ao direito’

O cantor Sidney Magal, 73, revelou ser bissexual durante o programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura, na última segunda-feira (15). O artista revelou que nunca teve uma experiência bissexual, mas que “se dá o direito” de declarar a orientação sexual devido ao desejo e atração pelo mesmo sexo.

VEJA MAIS

“Eu me dou o direito de dizer que sou, apesar de nunca ter tido nenhuma experiência bissexual. O fato de você entender que você é um ser humano, que tem desejos, que você tem o direito de se direcionar para esse prazer que você quer ter. E esse prazer pode ser com pessoas do mesmo sexo, ou não”, inicou.

Em seguida, Magal relata uma experiência antiga que teve ao sentir atração por um amigo argentino e questionar sua sexualidade.

“Eu já tive [esse desejo]. Antes até de ser conhecido como Sidney Magal, eu tive um grande amigo, argentino, que era bailarino. Ele era uma pessoa tão cativante, tão emocionante, que comecei a duvidar da minha sexualidade (…) Conversamos muito sobre isso. E ele falou: se você estiver livre e à vontade, conte comigo. Depois acabou, passou, e nunca mais aconteceu”, explicou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)