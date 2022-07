Marco Pigossi conta seu processo de autoaceitação como um homem gay: ‘Preconceito enraizado’

O ator Marco Pigossi contou, em entrevista, sua trajetória de sua vida até aceitar e entender sua sexualidade. De acordo com Pigossi, seu passado foi muito solitário e os diversos papéis heterossexuais em novelas eram uma forma de se esconder. Em 2021, Marco se assumiu publicamente como um homem gay e usou o Instagram para postar uma foto ao lado do namorado, o cineasta italiano Marco Calvani, com quem divide projetos voltados à temática LGBTQIA+.

VEJA MAIS

"Fiquei anos numa caixinha, não quero mais ficar em nenhuma”

Marco Pigossi sempre foi conhecido por seus personagens na TV e, atualmente, está em séries na plataforma de streaming Netflix, entre elas “Cidade Invisível”, que conta a história das lendas do folclore brasileiro e “Alta Mar”, produção espanhola que se passa em 1940.

TRAJETÓRIA DE DESCOBERTA

O ator relata que interpretava seus personagens heterossexuais de uma forma bastante ‘masculinizada’ como uma maneira de não ser descoberto. Atualmente, Marco se sente livre para mostrar quem é. “Me desenvolvi tentando manter um corpo masculinizado. E acho que isso veio do trauma de não poder me assumir, foi uma maneira de me proteger, mas, hoje, aquela sombra de ‘não desliza’ desapareceu”, contou Pigossi, em entrevista ao OGlobo.

"Eu rezava, pedia a Deus para me consertar. A homofobia é tão enraizada que, por mais que a gente assuma, ainda vai lidar com o preconceito interno. Vesti a máscara heterossexual, sempre fui observado pela beleza. Fiz esse personagem hétero para me esconder, o que deixou minha vida mais confortável”

Pigossi conta que nunca teve liberdade para contar aos pais sobre a sexualidade e que seu processo de autoaceitação foi muito solitário. Somente no teatro, o artista se sentiu parte de um grupo, pois conheceu pessoas iguais a ele. “Conheci corpos gays ali. Era um alívio deixar de ser eu”, conta.

RELACIONAMENTO

Sobre o relacionamento com Marco Calvani, Pigossi diz que recebe o apoio da mãe, mas com o pai as coisas não são tão fáceis, apesar de ter apresentado o rapaz ao pai. “Existe um ideal político que distancia a gente. Ele nunca vai me pegar pelo braço e se unir nessa causa. Diferentemente do amor incondicional da minha mãe”, desabafa o ator.

FUTUROS TRABALHOS

Dentro da causa LGBTQIA+, Marco diz que se sente motivado a trabalhar pela comunidade por meio da arte e que deseja inspirar novas gerações a se aceitarem com mais facilidade, o que era muito difícil durante sua infância. Com o namorado e cineasta Marco Calvani, o artista está trabalhando na série “Best Place In The World”, sobre a história de um brasileiro que deixa a família evangélica para viver nos EUA, com o objetivo de alcançar sua liberdade.

“Tenho necessidade de me expressar sobre o meu processo, sobre o que causou em mim, sobre o que pode causar nas pessoas. É uma maneira de eu me curar. A vida inteira meu trabalho e minha vida pessoal eram separados, tinha medo de que descobrissem. Pela primeira vez, esses mundos existem juntos”, conta o ator.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)