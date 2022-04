Namorado de Marco Pigossi registra estudantes do IEEP se divertindo na Cidade Velha, em Belém

E o passeio por Belém continua... O ator e cineasta italiano Marco Calvani, que acompanha o namorado Marco Pigossi durante as gravações da série "Cidade Invisível" da Netflix na capital paraense, registrou um momento inusitado: estudantes se divertindo em frente a casarões antigos do bairro da Cidade Velha. Na legenda, usou um o nome da música da cantora norte-americana Cyndi Lauper "Girls just want to have fun!".

Calvani e o ator Marco Pigossi também foram vistos na ilha do Combu no final de semana juntamente com a colega de série Alessandra Negrini, que chegou a pedir dicas de locais para visitar durante seu dia de folga. A também atriz Letícia Spiller compartilou em suas redes fotos elogiando as belezas do Pará e escreveu na legenda: "Estou nas maravilhas do Pará".