Alessandra Negrini e Marco Pigossi curtem dia de ‘folga’ na Ilha do Combú, no Pará: 'Paraíso'

Os atores Alessandra Negrini e Marco Pigossi, que estão em Belém gravando as cenas da série “Cidade Invisível”, escolheram a Ilha do Combú, no Pará, para aproveitar o dia de folga. A passagem pelo cenário afrodisíaco foi aproveitada com um banho de rio.

Nesta terça-feira (19), Alessandra compartilhou um clique ao lado de Pigossi, em que eles aparecem com roupas de banho, em um restaurante do Combú. “Nosso dia de folga no paraíso! #cidadeinvisivel @netflixbrasil", escreveu. Confira:

Nos Stories, a atriz publicou vídeos andando de barco sob a Baía do Guajará. “Para onde será que estão me levando?”, escreveu, sem revelar o verdadeiro destino. A beleza da Ilha do Combú parece ter agradado a artista, que despediu-se dizendo ter “amado estar em Belém”.

