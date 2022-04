Primeiras informações de série gravada em Belém são reveladas

Há pouco mais de uma semana, Belém ficou animada com a chegada de atores que gravaram cenas no Ver--o-Peso e Ilha do Combu ao longo desses dias. Alessandra Negrini, Marco Picossi e Letícia Spiller compartilharam nas suas redes sociais alguns momentos por aqui. A gravação é para a segunda temporada de “Cidade Invisível”, de uma plataforma de streaming, que desbrava uma batalha entre o mundo visível e um reino subterrâneo, com criaturas folclóricas. Marco Pigossi chegou a compartilhar nas redes sociais o roteiro das gravações.

Denominado “A Lenda de Eric”, o documento compartilhado por ele no Instagram tem o enredo da série. Nesta nova temporada, o fiscal ambiental compartilha a sua vivência em um santuário natural, protegido por indígenas e procurado por garimpeiros ilegais, perto de Belém do Pará. Ele descobre que Luna e a Cuca estavam morando nas proximidades e tem como objetivo trazê-la de volta à vida.

Eric pensa em retornar imediatamente para o Rio de Janeiro com Luna, porém, as suas habilidades sobrenaturais recém-adquiridas o deixam com a responsabilidade de proteger Luna e o santuário. Eric descobre a sua ligação intima com o local.

“É importante poder reconhecer, valorizar e respeitar o que a gente tem aqui no país. E não só por meio da técnica, da produção, mas de uma narrativa coerente, que faça sentido. O que toca o público? O que nos faz refletir? Este diálogo é extremamente necessário”, diz Graciela Guarani, diretora--assistente da produção.

Além dela, o diretor-geral Luis Carone comanda as gravações. O elenco também conta com Simone Spoladore, Zahy Guajajara, Tatsu Carvalho, Rodrigo dos Santos, Kay Sara e Manu Dieguez, entre outros.

REGIONAL

Além de “Cidade Invisível 2”, o streaming apresentou os lançamentos para este ano e as gravações que estão ocorrendo pelo Brasil. O que se percebe nessas produções nacionais é a valorização do regional. Entre séries e filmes, as produções ocorrem em diversos Estados, como Ceará, Goiás, Roraima, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Vai ter comédia no sertão nordestino, série com música sertaneja do Centro-Oeste, documentário sobre o rap paulista e filme de ação no Paraná.

São mais de 10 obras para este ano. Entre elas está “Maldivas”, de Bruna Marquezine, uma das mais aguardadas. Tem também uma série com Mel Maia, que ainda vai ser gravada, além do documentário dos Racionais.

GLOBOPLAY

A Globoplay também divulgou recentemente os seus lançamentos para este mês, e o destaque também vai para as produções nacionais. No dia 28 chega a nova temporada da série de suspense Desalma, estrelada por Cássia Kis, Claudia Abreu e Fábio Assunção.

Uma produção que chama atenção no streaming é Clube. A série, que tem Luana Piovani, é de produção portuguesa, mas tem feito sucesso na Globoplay. As histórias se passam em uma casa noturna luxuosa de Lisboa, que é frequentada por políticos e celebridades.