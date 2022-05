'The Boys': Marco Pigossi entra para elenco de série spin-off de super-herói

O ator Marco Pigossi está entre os nomes confirmados para entrar no spin-off, ou seja, em uma série derivada, de “The Boys”. A informação foi publicada pelo site especializado Deadline, nesta quinta-feira (11).

VEJA MAIS

De acordo com o site, ainda não há informações detalhadas do personagem de Pigossi que irá interpretar, mas sabe-se que ele se chamará “Dr. Cardosa”. A nova série já está em produção e vai narrar o cotidiano de uma faculdade norte-americana exclusiva para seres super poderosos, incluído no mesmo universo heróico de “The Boys”.

No mês de abril, Marco Pigossi esteve em Belém gravando cenas da segunda temporada da série brasileira “Cidade Invisível", exibida pela Netflix. Alessandra Negrini, que interpreta a “Cuca” na ficção, também estava na capital paraense e aproveitou para explorar as belezas da cidade. Relembre:

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)