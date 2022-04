Marco Pigossi, que está em Belém, divulga sinopse oficial da série ‘Cidade Invisível 2’; confira

O ator Marco Pigossi, que está em Belém gravando cenas da segunda temporada da série “Cidade Invisível", publicou, em suas redes sociais, nesta quarta-feira (13), a sinopse oficial da próxima temporada. Confira na íntegra:

Após reclamações dos telespectadores, em sua maioria do Norte, a produção da série “Cidade Invisível” (Netflix) trouxe os personagens para a Amazônia brasileira. No contexto da segunda temporada, Eric, que é vivido por Pigossi, está em um santuário natural protegido por indígenas e procurado por garimpeiros ilegais, perto da capital paraense.

E não para por aí. O “mocinho” da série também descobre que está sendo protegido nada menos do que a Cuca, interpretada por Alessandra Negrini, que também gravou cenas, em Belém.

Sinopse

Após dois anos ausente, Eric aparece em um santuário natural, protegido por indígenas e procurado por garimpeiros ilegais, perto de Belém do Pará. Ele descobre que Luna e a Cuca estavam morando nas proximidades com o objetivo de trazê-lo de volta à vida. Embora queira retornar imediatamente para o Rio de Janeiro com Luna, suas habilidades sobrenaturais recém-adquiridas o tornam necessário para proteger Luna e o santuário, que descobre serem intimamente ligados.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)