Alessandra Negrini bate a cabeça em barco durante gravações em Belém, diz colunista

Nem tudo são flores na vida dos artistas. Na capital paraense para gravar cenas da segunda temporada da série "Cidade Invisível", da Netflix, a atriz Alessandra Negrini bateu a cabeça durante uma gravação dentro de uma embarcação, na tarde desta terça-feira (12). A informação é do colunista Christian Emanoel.

Segundo o jornalista, tudo ocorreu por conta da maré alta no Ver-o-Peso. Apesar do susto, o incidente não parece ter sido grave. Negrini foi registrada logo depois deixando um veículo rapidamente, acompanhada de outras pessoas.

"Como tudo foi filmado dentro de um barco, a equipe da produtora Prodigo Filmes teve que enfrentar a maré alta no local. No final de uma das cenas, Alessandra bateu a cabeça no barco e saiu do set com uma bolsa de gelo improvisada na testa. Mas nada grave. A cena foi concluída com sucesso", escreveu Christian Emanoel, no Instagram.

Além da atriz, outros famosos foram flagrados na capital paraense nos últimos dias. Entre eles, estão Marco Pigossi e Tarcísio Filho.