Manu Bahtidão defende Gkay após piada de Porchat: ‘Tenham empatia’

Manu Bahtidão foi outra famosa a apoiar Gkay após a influencer ter sido alvo de uma piada do humorista Fábio Porchat, durante o “Domingão com Huck” do último domingo (25). A cantora de tecnobrega, que foi uma das convidadas da Farofa da Gkay deste ano, gravou uma série de stories onde pede “empatia” à humorista, que passou mal e precisou ser internada, na noite desta terça-feira (27), em meio às polêmicas, segundo o colunista Léo Dias.

“Eu me coloco muito no lugar da pessoa. Fico envergonhada porque ela é um ser humano como todos nós e tenho certeza que ela não está bem, está muito magoada com tudo o que ela tem visto e ouvido de muita gente, principalmente dos colegas do mesmo segmento de trabalho. Acredito que o respeito deve existir entre todas as profissões e de todos os lados. Eu só quero pedir às poucas pessoas que me seguem, analisem bem a situação e tenham um pouco de empatia”, disse Manu.

VEJA MAIS

Entenda o caso

No último “Domingão”, Porchat insinuou que Jô Soares preferiu morrer do que entrevistar a influenciadora. Ele lembrou a entrevista de Gkay ao “Lady Night”, de Tatá Werneck, que gerou críticas à dona da “Farofa”. "Eu olho o Jô e eu fico pensando, o que ele faria com uma Gkay, né Tatá? Na frente dele. Foi por isso que ele preferiu nos deixar", disse Fábio.

Após a declaração, Gkay usou seu Twitter para desabafar sobre o ocorrido. "Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", desabafou a humorista.

A tensão dividiu opiniões, com alguns internautas dizendo que Fábio exagerou na piada e outros achando que Gkay se excedeu na reação. Em meio a isso, Porchat se pronunciou alegando que a piada não tinha nada de humilhante.

"A minha piada com a Gkay foi sobre a participação horrível dela no programa da Tatá Werneck. Não sei se vocês viram, mas foi uma participação estranhíssima, que ela babava água, que ela saía correndo, a Tatá ficou apavorada. E todo mundo viu isso. Todo mundo riu e pensou ‘que loucura, o que essa menina tem?’. A piada não foi sobre a morte de ninguém, não é humilhando ninguém, a piada é que seria uma loucura entrevista a Gkay, que nem o Jô conseguiria entrevistar a Gkay", disse ele no registro.