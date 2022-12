Gkay teria jogado sapato em Tatá Werneck durante gravação do "Lady Night", diz site

Não é de hoje que a participação da influenciadora Gessica Kayane, a Gkay, no programa "Lady Night", apresentado por Tatá Werneck, vem repercutindo entre o público. Após muitos telespectadores afirmarem que a presença da atriz foi constrangedora, o portal Splash, do Uol, alegou que toda a dinâmica foi ainda pior nos bastidores da atração.

Segundo a apuração do site, Gkay teria demorado cerca de 40 minutos para sair do palco, o que deixou a produção apreensiva com o horário da gravação seguinte. Mesmo Tatá tentando tirá-la, a influenciadora não saía do espaço e "fazia de tudo para chamar atenção".

Ainda conforme uma fonte do Splash, Gkay chegou a atirar um sapato no rosto de Tatá, mas o Multishow decidiu cortar a cena e não levar ao ar. Além disso, a atriz quebrou uma escultura de gato do cenário ao brincar com o objeto. Veja um trecho do programa:

Mesmo com o suposto caos instalado no ambiente, a comandante do talk show não teria ficado irritada com a situação, mas não entendeu o comportamento da convidada. Em contato com a assessoria de imprensa do canal, o Multishow alegou que a informação não procede. O Splash também contatou a assessoria de Gkay, que alegou que os fatos não são reais e que "o que ocorreu em palco fazia parte da encenação no programa".

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)