Fábio Porchat se pronuncia após polêmica com Gkay: 'Nada de agressivo'; vídeo

Após ver seu nome envolvido em uma polêmica com a influenciadora digital Gkay, Fábio Porchat publicou um vídeo no Instagram, na noite de segunda-feira (26), para falar sobre o ocorrido com a humorista, que se ofendeu ao virar piada no "Melhores do Ano", exibido no "Domigão com Huck". Na publicação, o apresentador de "Que História É Essa, Porchat" rebateu a atriz e destacou que que sua piada, que dava a entender que Jô Soares preferiu morrer do que entrevistá-la, não tinha nada de humilhante. Veja o pronunciamento:

"A minha piada com a Gkay no Melhores do Ano foi sobre a participação horrível dela no programa da Tatá Werneck. Não sei se vocês viram, mas foi uma participação estranhíssima, que ela babava água, que ela saía correndo, a Tatá ficou apavorada. E todo mundo viu isso. Todo mundo riu e pensou que loucura, o que essa menina tem. A piada não foi sobre a morte de ninguém, não é humilhando ninguém, a piada é que seria uma loucura entrevista a Gkay, que nem o Jô conseguiria entrevistar a Gkay", disse ele no registro.

"Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada, meu Deus do céu. Acho que o Natal foi estragado pelo ano dela. Por quê? A Gkay fez uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota. Gkay fez um filme que foi um fracasso de público e de crítica. Eu não estou aqui dando minha opinião não, porque eu não vi o filme, estou dizendo o que falaram... Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela...", afirmou ele.

Porchat continuou o vídeo alegando que a influenciadora estava com um acúmulo de coisas e prestes a explodir, por isso a piada não lhe caiu bem. "A minha piada dizendo: 'Ai, que difícil entrevistar a Gkay', desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir", completou, revelando que interrompeu suas férias para falar sobre o assunto e mandou uma mensagem no privado de Gkay, mas que não iria pedir desculpas por uma "bobagem dessa".

"Mas como eu não me pronunciei, a narrativa foi toda para o lado em que: 'Coitada da Gkay, tadinha dela que foi humilhada e foi chorar num canto. Você é um monstro, Fábio, que brinca com a morte. Então, estou aqui para tentar pegar a narrativa de volta", finalizou.

Fábio recebeu o apoio de vários artistas e internautas, que alegaram que o humorista não precisava mesmo pedir desculpas. "HAHAHAHAHA que alívio, achei que fosse um pedido de desculpas", comentou Gregorio Duvivier. "Ufa!!!!! Eu achei que vinha um pedido de desculpas. Veio uma aula! Boas férias!!", disse Astrid Fontenelle. "Explicando o óbvio. Eu vi a entrevista e achei SURREAL!", pontuou uma seguidora.

Entenda a polêmica

Durante uma homenagem a Jô Soares na cerimônia Melhores do Ano, Fábio Porchat brincou falando que: "Eu olho o Jô e fico pensando: 'O que ele faria com uma Gkay, né, Tatá (Werneck)? Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né?".

Com a fala, Gkay se manifestou no Twitter afirmando que estava cansada de virar piada e precisou sair da sala, onde estava com a família, para ir para o quarto chorar. "To cansada de verdade sabe gente, cansada mesmo, na verdade tô exausta, porque não sei o que fiz pras pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia, e agora até em rede nacional", desabafou ela.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)