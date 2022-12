Gkay desabafa sobre polêmica com Tatá Werneck e nega acusações: 'Estão me adoecendo'

Após o portal Splash, do Uol, alegar que Gkay teria jogado um sapato no rosto de Tatá Werneck durante sua participação no programa "Lady Night", a influenciadora usou seu Twitter para negar as acusações e desabafar sobre a polêmica.

VEJA MAIS

"O nível de fake news sobre mim tá babado, não dá mais para não acionar a Justiça", iniciou ela em uma sequência de tweets. "Eu tenho mais de 15 testemunhas que estavam lá! Tá tudo filmado!!!! Vou acionar todo mundo se vocês não pararem! Vocês nem postam sobre as pessoas negando e me defendendo! Vocês só querem acabar comigo, meu Deus, parem de fazer isso por CLIQUES!", continuou.

A atriz da Netflix completou seu desabafo postando um print da matéria e destacou que todas as supostas afirmações sobre o seu comportamento no programa foram negadas pelo Multishow e pela própria apresentadora, e que esse tipo de notícia estava lhe adoecendo. Veja:

Sequência de tweets de Gkay. (Foto: Twitter)

Já Tatá Werneck também negou que Gkay tenha jogado um sapato no seu rosto e defendeu a celebridade. "Amores tá saindo uma matéria que Gkay jogou um sapato na minha cara. Obviamente ela não jogou sapato na minha cara. Só queria confirmar que isso não aconteceu @gessicakayane. Confira:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)