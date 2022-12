Tatá Werneck anuncia cancelamento do ‘Lady Night’ em 2023; saiba o motivo

A apresentadora Tatá Werneck utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (15), para anunciar que o programa Lady Night não irá ganhar uma nova temporada no ano que vem. O motivo? Ela está escalada para o elenco da próxima novela de Walcyr Carrasco para o horário das 21h da Globo, com previsão para estrear em maio de 2023.

VEJA MAIS

No entanto, Tatá afirmou que, mesmo que o talk show não ganhe mais uma nova edição no ano que vem, em 2024 voltará às telinhas brasileiras. "Beijo, até a próxima temporada. 2024, porque tenho novela antes. Aí vai ser maravilhoso também", revelou Tatá, em um Stories publicados no Instagram.

Assista ao vídeo: