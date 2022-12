Gkay desabafa após piada de Fábio Porchat no Melhores do Ano: 'Devo ser um lixo enorme'

A premiação do "Melhores do Ano", cerimônia da TV Globo exibida dentro do "Domingão com Huck" no último domingo (25), criou um clima tenso entre Gkay e Fábio Porchat após o humorista insinuar que Jô Soares preferiu morrer do que entrevistar a influenciadora.

A fala aconteceu no momento que uma homenagem às celebridades que morreram no ano de 2022 foi exibida no telão. E, apesar de levar o público a dar gargalhadas, deixou os internautas indignados. "Eu olho o Jô e eu fico pensando, o que ele faria com uma Gkay, né Tatá? Na frente dele. Foi por isso que ele preferiu nos deixar", disse Fábio no palco. Veja:

Após a declaração, Gkay usou seu Twitter para desabafar sobre o ocorrido. "Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", desabafou a humorista.

Na sequência, Gkay alegou que estava cansada de virar piada e ser chacota para pessoas, que estava na sala com a família e precisou sair para ir chorar no quarto. "To cansada de verdade sabe gente, cansada mesmo, na verdade tô exausta, porque eu não sei o que fiz pras pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro", completou. Confira:

Sequência de tweets da Gkay. (Foto: Reprodução / Twitter)

Em outra ocasião, Paulo Vieira também fez piada com Gkay quando falou sobre o padrão de conteúdo da Globo. "A gente fica tão preocupado quando vai apresentar na Globo, né. Tem que ter o padrão Globo de qualidade, a gente tem que fazer uma coisa de alto nivel, elegante. Aí eu vi que a Globo transmitiu a Farofa da Gkay", disse ele, que também foi rebatido pela atriz.

"Realmente eu devo ser muito importante a ponto da pauta ser eu tantas vezes em um lugar que nem fui chamada", destacou ela.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)