Gkay: influenciadora passa mal e está internada, diz colunista

A comediante Gessica Kayane, conhecida como Gkay, passou mal e precisou ser internada na noite desta terça-feira (27). Ainda não há informação sobre o estado de saúde da influenciadora digital. Segundo o Colunista Leo Dias, pessoas próximas à artista disseram que Gkay está sob efeito de remédios e sem previsão de alta.

Amigos teriam ligado para a ambulância e a influencer foi levada para um hospital na cidade de São Paulo (SP). Ainda não foi liberado laudo médico.

O incidente ocorre em meio à diversas polêmicas protagonizadas pela humorista, que vem sofrendo ataques sobre a forma como trata as pessoas e pelo mal estar gerado após uma piada de Fábio Porchat durante o prêmio Melhores do Ano, do Domingão do Huck.

A equipe de comunicação da humorista também não se manifestou sobre o caso.