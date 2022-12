Anitta pede compaixão de Porchat com Gkay: 'A gente precisa ouvir'

Em meio às polêmicas envolvendo Gessica Kayane, a GKay, Anitta - uma das grandes amigas da influencer - usou o Twitter para publicar um pedido ao humorista Fábio Porchat. A cantora fez uma profunda reflexão sobre "o amor cura" e sobre "oferecer ajuda ao invés de julgamento".

A postagem ocorreu após Porchat e Paulo Vieira terem feito piadas polêmicas sobre o evento de GKay, a Farofa da Gkay, durante a premiação "Melhores do Ano", exibida no Domingão do Huck, no domingo (25).

"O amor cura. Vamos olhar pro outro num lugar de amor e compreensão. Todos nós já estivemos num momento sombrio ou equivocado. Que tal aprendermos a reconhecer estes momentos e oferecer ajuda ao invés de julgamento. Estaríamos num mundo muito melhor", escreveu Anitta.

"Não existe o certo ou o errado. Todos têm sua razão a partir do momento que olhamos pela perspectiva de um e do outro. Uma pessoa não precisa ser crucificada para que a outra seja glorificada. Vamos nos amar mais e ter compaixão. Com todos. Com um e com o outro", continuou.

"Eu já estive num lugar tão sombrio e equivocado. Agradeço a quem nunca soltou a minha mão e me fez mudar pra melhor. Soube pedir desculpas a quem considero que fui errada. Soube me perdoar pelos meus erros e aceitar que mais erros virão", escreveu. "Mas só cheguei nesse caminho de luz porque me ofereceram amor, cuidado, respeito e carinho junto com todas as verdades que eu precisava ouvir. Vamos praticar isso com o outro. Todos vamos errar, o que nos torna melhores como humanos é a forma que lidamos com os erros dos outros e com os nossos", diz ainda a postagem de Anitta.

"Fábio Porchat, você é um amigo do bem demais. Às vezes a gente precisa ouvir mesmo certas coisas de fora. Você não sabia que não estava sendo um momento pra ela... Mas já já tenho certeza que vai tudo se ajustar e vão todos dar risada juntos e lembrar disso com gratidão", conclui a cantora mencionando o humorista.