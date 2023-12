Majur elogia aparelhagem no Festival Psica 2023: 'Incomparável'

A cantora Majur elogiou a aparelhagem "Tudão Crocodilo" no terceiro e último dia, no domingo (17), do Festival Psica 2023, em Belém. Por meio de seus stories do Instagram, a artista de 28 anos lamentou por ter que ir embora do Pará e publicou uma sequência de registros seus na apresentação exaltando a atração paraense.

"Que tristeza voltar para São Paulo depois de ter ido para o Pará. Eu amo vocês, meus amores de São Paulo. Mas, acho que até vocês sabem do que eu estou falando. Se não foram, imaginam", disse Majur. "Gente, o que eu vou mostrar aqui, as cenas dos próximos capítulos, que eu vou mostra aqui é simplesmente uma pirotecnia louca, gigantesca. Muita tecnologia, o nome disso é Afrofuturismo, é Amazônico-futurismo. Gente, se prepara porque eu subi em cima de um crocodilo mecânico, gigantesco, em forma de palco. Eu, Gaby Amarantos e a Batekoo", finalizou a cantora.

Nos vídeos, Majur aparece em cima da estrutura gigante de crocodilo, com luzes e movimentos, ao lado dos DJ's da aparelhagem e de Gaby Amarantos, que está cantando para o público no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão.

majur no psica Majur sobe em aparelhagem do "Tudão Crocodilo" no Festival Psica 2023 Majur sobe em aparelhagem do "Tudão Crocodilo" no Festival Psica 2023

No dia 6 de setembro, Majur foi divulgada como uma das atrações do Festival Psica para se apresentar no segundo dia do evento, 16 de novembro. Em sua performance, a artista cantou músicas do seu álbum de estreia "Ojunifé", de sonoridade afropop que busca contar e cantar para o mundo sobre a sua vivência e maturidade artística.

No seu perfil do Instagram, a cantora agradeceu o carinho que recebeu durante sua passagem em solo paraense. "Obrigada minhas realezas, minha família, meus amores, meus fãs, nosso amor é verdadeiro e pra sempre", escreveu a artista na legenda do post.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)