Festival Psica 2023: Ex-BBBs Gleici Damasceno e Sarah Aline aproveitam evento em Belém

Realizado no último fim de semana em Belém, o Festival Psica 2023 reuniu pessoas de vários lugares do país. Entre os famosos que viajaram à capital paraense para aproveitar a programação estavam as ex-BBBs Gleici Damasceno e Sarah Aline, que marcaram presença nos shows realizados pela primeira vez no estádio Mangueirão.

Gleici mostrou em seus stories a experiência nos dias do evento e se mostrou bastante empolgada para o show da cantora Viviane Batidão. Entre um dia de festival e outro, a ex-BB ainda tirou um tempo para conhecer as belezas da Ilha do Combu ao lado dos amigos.

"Aqui vivi uma experiência inesquecível! Tecnobrega, aparelhagem, Pará. Eu amo o Pará!", escreveu ela.

Após o último dia do Psica, com Alcione e FBC entre as atrações principais, a influenciadora agradeceu pelo evento e afirmou que ainda vai ficar durante um período no estado para continuar conhecendo a cultura local.

"A pessoa está até com a voz rouca do tanto que 'endoidou' com o Croco antes de ontem. Teve Viviane Batidão e foi uma delícia. Não sei explicar para vocês o que é curtir a cultura daqui [Pará], 'endoidar' com o rock doido, que eu amei demais. Obrigada, Pará! Eu sou apaixonada, tanto que voltei em menos de dois meses e se rolar oportunidade eu volto de novo."

Sarah Aline, da edição passada do reality da TV Globo, marcou presença nos três dias. No primeiro, na Cidade Velha, a psicóloga dançou com a aparelhagem "O Lendário Rubi" e dançou em cima do palco com outras pessoas que também estavam na Praça do Relógio.

No último dia na cidade, a ex-BBB foi conhecer o Ver-O-Peso e comer os pratos típicos da região, como o açaí e o tacacá. "Triste que hoje é meu último dia, porque eu estou muito apegada a Belém, mas feliz que vou almoçar tudo o que precisava comer antes de ir", disse.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)